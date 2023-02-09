За 2022 год на водопроводах Казани произошло 1 174 аварии

В 299 произошедших авариях починка сетей шла без отключений воды в домах. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани в 2022 году, по сравнению с 2021-м, произошло на 250 меньше коммунальных аварий на сетях водоснабжения. Речь идет всего о 1 174 инцидентах, сообщил 9 февраля на отчетном совещании в мэрии города директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Как он отметил, в 299 произошедших авариях починка сетей шла без отключений воды в домах, в 590 случаях на ремонт потратили от одного до восьми часов, а в 285 случаях – от восьми до 16 часов. Но все равно, утверждает Егоров, воду возвращали в дома раньше нормативных сроков – менее чем за 24 часа.

- Всего в городе присутствует 1 089 километров именно ветхих сетей водоснабжения, еще 988 километров имеют износ более 50%. И этот показатель с каждым годом только растет. Так, только за 2021-й ветхими были признаны 1 060 километров сетей, - заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Что же касается 2023 года, то, по его словам, в планах отремонтировать 28 километров сетей, а также проложить 12 километров новых трубопроводов для воды и канализации для новых домов.

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