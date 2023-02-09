В Казани детской музыкально-хоровой школе Казани решили присвоить имя Федора Шаляпина

Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани.

В Приволжском районе Казани Детской музыкально-хоровой школе на улице Качалова решили присвоить имя всемирно известного оперного певца и уроженца города Федора Шаляпина. Это уже отражено в соответствующем постановлении Исполкома Казани. Напомним, в этом году со дня рождения Шаляпина исполняется ровно 150 лет.

Сама детская музыкально-хоровая школа расположена в здании школы №82. Ее история начинается с 1982 году. Тогда при Доме пионеров Кировского района города создали капеллу мальчиков. Впоследствии - в 1992 году, там появилась первая в Казани музыкально-хоровая гимназия для мальчиков. Сейчас в этой музыкальной школе занимается более 200 ребят, их обучает 31 преподаватель.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram