Жители Набережных Челнов заметили около больницы мужчину без футболки и с тремя ножами в руках

Сотрудники правоохранительных органов уже ищут странного мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители поселка ЗЯБ бьют тревогу – по их словам, в районе ходит мужчина с тремя ножами.

- Недалеко от Тукаевской ЦРБ ходит мужчина в расстегнутой куртке, без футболки, с тремя ножами в руках, - написали в соцсети.

- В «Замелекесье» ходит за детьми и выслеживает по одному, а когда рядом взрослые - сразу отходит в сторону. Одна женщина его спросила, что вы тут ходите, тот сразу начал убегать в сторону первой автодороги, - гласит другое сообщение.

- Ходит в белой куртке, белых ботинках, - добавляет еще один интрнет-пользователь.

Пока непонятно, об одном ли человеке идет речь. Тукаевская ЦРБ и микрорайон «Замелекесье» находятся друг от друга неподалеку.

Как сообщили «КП-Казань» в УМВД города Набережные Челны, заявлений по этому инциденту в полицию не поступало. Тем не менее, полиция уже проводит проверку по данным сообщениям, личность мужчины пока не установлена.

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