Жительница Набережных Челнов решила отсудить у управляющей компании 1,5 млн рублей

Иск женщины удовлетворили, но лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Набережных Челнов от жительницы поселка ГЭС поступил иск к управляющей компании. В заявлении она указала, что из-за долгов за ЖКУ в ее квартире несколько раз отключали электричество. В результате, по утверждениям женщины, у нее в холодильнике испортились продукты, а из-за стресса ухудшилось здоровье. В иске горожанка попросила признать отключение электричества неправомерным и взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в суде, отключение должно осуществляться с уведомлением об этом жильцов дома, но женщина такого уведомления не получала.

В результате ее иск удовлетворили, но лишь частично, взыскав с управляющей компании 3 тысячи рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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