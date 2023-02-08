В Йошкар-Оле 50 новых автобусов выйдут на маршрут уже к лету

Стоимость одного автобуса 7 миллионов рублей. Фото: мэрия Нижнекамска.

Уже летом жители Йошкар-Олы смогут ездить на новых автобусах. В город поставят пятьдесят новых машин. Об этом сообщил первый заместитель мэра столицы Лев Покровский.

По его словам, новый транспорт должен поступить в город после 20 марта, но на маршруты выйдут несколько позже. Стоимость одного автобуса с дополнительным оборудованием составляет чуть более 7 миллионов рублей. Отметим, что все автобусы всем необходимым для лиц с особенностями здоровья.

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