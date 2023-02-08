Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с основателем авиакомпании «Северный Ветер» Рамазаном Акпынаром развитие маршрутной сети

Встреча оказалась продуктивной. Фото: пресс-служба Раиса республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с основателем авиакомпании «Северный Ветер» дальнейшее сотрудничество и развитие маршрутной сети. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле. Среди прочего обсуждались вопросы сотрудничества в области туризма, а также шагов по совместному развитию маршрутной сети – в рамках подписанного в 2022 году соглашения по стратегическому партнёрству между авиакомпанией Nordwind и международным аэропортом «Казань».

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