В Казани от несанкционированной рекламы очистили более 60 дорожных знаков

За прошедшую неделю в Казани отремонтировали 45 дорожных знаков. Фото: Мэрия Казани

За прошедшую неделю в Казани отремонтировали 45 дорожных знаков. Об этом сообщили в сообщает Комитете по транспорту Исполкома города. В числе отремонтированных объектов знаки «Жилая зона» на улице Амирхана, 85а,«Остановка запрещена» на улице Тихорецкой, 5 и знак «Уступи дорогу» на улице Арсланова.

Кроме того, с 64 дорожных знаков ликвидированы несанкционированные рекламные объявления, которые мешали автомобилистам разглядеть нужный рисунок на знаке. Также по заявкам от населения специалистами отрегулирована работа 21 светофора, а также приведены в порядок 32 знака.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram