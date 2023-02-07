Ученый из Казани удостоился премии президента России в области науки

Молодой ученый получит денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба КФУ

Старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год.

Вместе со своей командой он разработал катализаторы, которые помогают снизить вязкость нефти еще до ее добычи. Запасы «легкой» нефти в России и в целом в мире снижаются, но при этом остаются большие запасы «тяжелой нефти». Изобретение казанского ученого позволит упростить добычу вязкого «черного золота». Кстати, эту наработку уже используют в Татарстане, Самарской области и Кубе, рассказал «КП-Казань» Ирек Мухаматдинов.

Отметим, что ученый получит денежное вознаграждение в размере пять миллионов рублей, диплом, почетный знак и удостоверение к нему. Указ об этому уже подписан президентом России Владимиром Путиным.

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