Признанный иноагентом доктор наук из Казани получил трое суток ареста за публикацию о спецоперации

Публикация была выявлена в ходе мониторинга Сети на предмет нарушения российского законодательства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Перед законом предстал доктор наук, социолог Искандер Ясавеев*, который в прошлом году был признан иностранным агентом.

В свое время за его авторством на одном из интернет-ресурсов появилась публикация с рассуждениями о причинах спецоперации на Украине. Этот текст заинтересовал силовиков, которые мониторили Сеть на предмет нарушения российского законодательства. Они отправили публикацию на лингвистическую экспертизу, которая нашла в ней признаки побуждения к совершению насилия в отношении одной из социальных групп по национальному признаку, а также признаки унижения человеческого достоинства по профессиональной принадлежности. На основании этого заключения и было возбуждено уголовное дело.

Рассмотрев которое, суд приговорил Искандера Ясавеева* к административному аресту на трое суток.

*внесен в реестр иностранных агентов Минюста России

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