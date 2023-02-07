Судостроительный колледж будет принимать обучающихся в Зеленодольске по адресу: улица Гастелло, 4. Фото: @zel_official

В Татарстане воссоздан Зеленодольский судостроительный колледж, который был ликвидирован в 2010 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, колледж будет принимать обучающихся в Зеленодольске по адресу: улица Гастелло, 4. Ранее там находился Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий, который являлся филиалом КНИТУ-КАИ имени Туполева. Однако с 2020 года данное учреждение прекратило набор абитуриентов.

Так, в судостроительном колледже будут доступны программы подготовки по специальностям "Судостроение", "Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов", "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики". Также там смогут обучатся и учащиеся Зеленодольского механического колледжа.

- Студенты смогут проходить практику на местах, в городе. К тому же, это хорошая возможность для наших предприятий в будущем обеспечить производство надежными кадрами, - отметил мэр города Михаил Афанасьев.

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