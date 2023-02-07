Роспотребнадзор Татарстана назвал новую причину отравления в ресторане "Марусовка"

По результатам исследования, в пяти смывах с оборудования и в двух готовых блюдах обнаружили бактерии кишечной палочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине января в Казани в ресторане "Марусовка" отравились трое посетителей. Согласно данным Роспотребнадзора по Татарстану, причиной данного случая стала кишечная палочка, а не сальмонеллез.

По результатам проведенных исследований с обкатов окружающий среды, в пяти смывах с оборудования и в двух готовых блюдах обнаружили бактерии кишечной палочки. Причиной этого является несоблюдение сотрудниками санитарных требований и правил личной гигиены при приготовлении блюд.

Так, в отношении юридического и должностного лиц составлены протоколы об административном нарушении по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

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