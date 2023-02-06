В Марий Эл во время работ погиб 22-летний слесарь

От полученных травм мужчина погиб на месте. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Трагедия произошла в Марий Эл 6 февраля. В сборочном цехе предприятия, располагающегося в одном из посёлков республики, погиб 22-летний местный житель. Он работал слесарем механосборочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

ЧП произошло при перемещении ручного гидравлического штабелера. Парень оступился и упал. Штабелер с высоты упал прямо на него. В итоге пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram