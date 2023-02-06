Средний возраст трамваев в Нижнекамске составляет 31 год

Некоторые трамваи в Нижнекамске еще колесили по Советскому Союзу. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Нижнекамск направит 150 миллионов рублей на развитие общественного транспорта. На эти средства планируют обновить автобусный парк. Так, как сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, городу необходимы 15 больших автобусов и еще 10-15 автобусов малой вместимости.

Кроме того, в городе необходимо менять городские трамваи. По словам Рамиля Муллина, электротранспорт в городе заметно устарел. Так, средний возраст трамваев в городе составляет 31 год.

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