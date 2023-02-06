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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:55

Жители и гости Казани смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля 7 февраля

Мероприятие стартует в 9.00
Рината СТРЕБКОВА
Преимущественно музеи будут работать до 18.00.

Преимущественно музеи будут работать до 18.00.

Фото: Мэрия Казани

Жителей и гостей Казани ждет сюрприз от Казанского Кремля. 7 февраля все желающие смогут посетить музеи совершенно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Первым свои двери распахнет Музей исламской культуры. Он будет доступен для посещения с 9.00 до 19.30. Спустя час откроются для посещения Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора, Музей естественной истории РТ, выставочный зал «Манеж» и выставочные залы Присутственных мест. Посетить их можно будет с 10.00 до 18.00.

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