Жители и гости Казани смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля 7 февраля

Преимущественно музеи будут работать до 18.00. Фото: Мэрия Казани

Жителей и гостей Казани ждет сюрприз от Казанского Кремля. 7 февраля все желающие смогут посетить музеи совершенно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Первым свои двери распахнет Музей исламской культуры. Он будет доступен для посещения с 9.00 до 19.30. Спустя час откроются для посещения Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора, Музей естественной истории РТ, выставочный зал «Манеж» и выставочные залы Присутственных мест. Посетить их можно будет с 10.00 до 18.00.

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