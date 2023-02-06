Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев открыл отремонтированный блок «А» городской инфекционной больницы

Принимать там пациентов начнут в ближайшие дни. Фото: nabchelny.ru

6 февраля в торжественной обстановке мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев открыл блок «А» городской инфекционной больницы после капитального ремонта. Его общая площадь 5 710 квадратных метров.

- Из 30 тысяч квадратных метров больницы уже 25 тысяч отремонтировано. Это самая крупная инфекционная больница, которая строилась с 1984 года и в течение шести лет, - отметил Наиль Магдеев.

Несмотря на открытие блока «А», принимать там пациентов начнут только на днях. Так, в обновленных двух инфекционных отделений создали койко-места дневного стационара для больных вирусными гепатитами, клиническое подразделение для реабилитации после стационарного лечения.

Блок «А» рассчитан на 56 пациентов, но, если надо, то он может принять и до 72 больных. В палатах для них установили специальные консоли для подачи кислорода, около каждой койки стоят мониторы, есть также функциональные кровати, инфузоматы и бытовая техника. Кроме того, имеется там и кнопки экстренного вызова медперсонала.

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