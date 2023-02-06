В Санкт-Петербурге разыскивают уроженку Набережных Челнов

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Альбины, просьба сообщить об этом по телефону 8-904-262-28-25. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге начались активные поиски 31-летней Альбины Гиластиновы. Девушка перестала выходить на связь еще 22 января, ее телефон отключен.

Альбина имеет среднее телосложение, длинные волосы и темно-карие глаза. На момент пропажи на ней был серый светоотражающий пуховик, синие утепленные джинсы и черные ботинки.

Кроме того, девушка является уроженкой Набережных Челнов. В Санкт-Петербурге проживает одна в течение десяти лет, сообщают "Челнинские известия".

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Альбины, просьба сообщить об этом по телефону 8-904-262-28-25.

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