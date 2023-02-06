Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции в связи с сильным землетрясением

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот понедельник, 6 февраля, в 4 часа утра на территории Турции произошло сильное землетрясение – 7,4 балла. В эпицентре оказалась провинция Кахраманмараш. Погибли около 300 человек, а более 2 000 были ранены. Толчки также ощущались в Адане, Аланье, Сиде и Анталье, но там обошлось без пострадавших. Это было самое сильное землетрясение в Турции за последние 100 лет, пишет kp.ru.

В связи с произошедшей трагедией раис Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

- С глубоким прискорбием в Татарстане восприняли известие о разрушительном землетрясении в Турецкой Республике. Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции, - гласит обращение Минниханова.