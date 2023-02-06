В Авиастроительном районе Казани появятся термы с отелем за 18,5 миллиарда рублей

В казанские термы войдут водные аттракционы, бани и сауны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Авиастроительном районе Казани появится акватермальный комплекс за 18,5 миллиарда рублей. Частью проекта станут многофункциональный центр и отель, а главным элементом – казанские термы.

Комплекс расположится на площади свыше 23 гектаров, между улицами Петра Витера и Михаила Миля. Ранее эти территории принадлежали «КМПО», сообщает «Бизнес online».

В казанские термы войдут водные аттракционы, бани и сауны. В отелях будут представлены различные номера от стандарта до апартаментов. В эти цели планируют инвестировать 18,5 миллиарда рублей.

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