Умер Николай Коновалов, заслуженный артист Татарстана

Николай Коновалов прослужил на сцене более 25 лет. Фото: culture.kzn.ru

5 февраля умер заслуженный артист Татарстана Николай Коновалов, ему было 46 лет. Об утрате сообщает Управление культуры Исполкома Казани. В эти минуты по адресу: проспект Победы, 48а, проходит церемония прощания с артистом.

Отметим, что Коновалов прослужил на сцене более 25 лет. Карьеру он начинал в 1999 году в Национальном культурном центре "Казань", где стал частью ансамбля "Идель егетлэре". Через два года артист начал выступать в качестве ведущего солиста. В последние годы жизни Николай Коновалов был солистом Казанской городской филармонии.

Управление культуры выразило соболезнования родным и близким покойного. Светлая память об артисте, добром и отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах людей, отметили в Исполкоме города.

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