Умер Рифат Юсупов, казанский журналист и режиссер

Церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00. Фото: dumrt.ru (Рифат Юсупов - слева)

На 62-ом году жизни не стало казанского журналиста и режиссера Рифата Юсупова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Рифат Юсупов родился 12 апреля 1961 года. Он получил образование в Казанском театральном училище. С 1988 года работал на ГТРК "Татарстан", а в 2002 году перешел в телекомпанию "Новый Век".

Церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00. Заупокойную молитву джаназа-намаз совершат в мечети "Казан Нуры" по адресу: улица Фатыха Амирхана, 3 . После Рифат Юсупов будет похоронен на кладбище в Атнинском районе Татарстана.

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