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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:59

Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане в Казани

При этом ночью температура воздуха может опуститься до -22 градусов мороза
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На дорогах прогнозируется гололедица.

На дорогах прогнозируется гололедица.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже этим вечером, а также ночью и утром в понедельник, 6 февраля на территории республики, в том числе ив Казани, местами будет наблюдаться туман, предупредили в Гидрометцентре Татарстана

Согласно его прогнозу, в начале следующей рабочей недели ночью температура воздуха будет в пределах от -12 до -17 градусов, а при прояснениях и все -22, а днем – от -5 до -7 градусов, на дорогах гололедица.

Осадков, как и во вторник, в Татарстане не ожидается. К слову, 7 февраля ночью температура воздуха при прояснениях опустится еще ниже – до -23 градусов мороза. Днем тоже станет холоднее – от -8 до -13 градусов. На дороге все та же гололедица.

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