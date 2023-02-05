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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:21

В Альметьевском районе власти выделили на общественный транспорт почти 16,6 миллиона рублей

Эти деньги выделят перевозчику, который будет обслуживать 14 пригородных маршрутов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Будущий перевозчик должен предоставить автобусы без повреждений и неприятных запахов в салоне.

Будущий перевозчик должен предоставить автобусы без повреждений и неприятных запахов в салоне.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте госзакупок появились два тендера об организации пассажирских перевозок в Алмьетьевском районе Татарстана. Так на общественный транспорт местные власти выделили почти 16,6 миллиона рублей.

Речь идет о 14 пригородных маршрутах: №№ 101, 102, 103, 104, 106, 111, 113, 122, 123, 125, 127, 129,133, 696.

Среди технических требований, предъявляемых к потенциальному перевозчику, наличие автобусов вместимостью до 45 пассажиров, отсутствие повреждений и неприятных запахов, а также чистота.

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