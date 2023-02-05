В Альметьевском районе власти выделили на общественный транспорт почти 16,6 миллиона рублей

Будущий перевозчик должен предоставить автобусы без повреждений и неприятных запахов в салоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте госзакупок появились два тендера об организации пассажирских перевозок в Алмьетьевском районе Татарстана. Так на общественный транспорт местные власти выделили почти 16,6 миллиона рублей.

Речь идет о 14 пригородных маршрутах: №№ 101, 102, 103, 104, 106, 111, 113, 122, 123, 125, 127, 129,133, 696.

Среди технических требований, предъявляемых к потенциальному перевозчику, наличие автобусов вместимостью до 45 пассажиров, отсутствие повреждений и неприятных запахов, а также чистота.

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