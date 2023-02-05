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НовостиОбщество5 февраля 2023 9:36

9 февраля казанцы смогут обсудить с экспертами в области урбанистики дальнейшее развитие своего города

Начало дискуссии намечено на 19.00
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию

Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию

Фото: Рамиль ГАЛИ

Как можно поменять городскую среду и что для этого нужно сделать? Именно на эти вопросы попытаются найти ответы сами жители Казани и эксперты в области урбанистики во время дискуссии.

Кроме того, они обсудят такое понятие, как тактический урбанизм, и можно ли его использовать в качестве модели городского планирования.

Всех желающих приглашают на эту встречу 9 февраля к 19.00 по адресу: улица Татарстан, 20, второй этаж. Правда, перед тем как прийти туда нужно будет пройти регистрацию.

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