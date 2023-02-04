Возгорание транспорта произошло у дома № 69 по улице Маршала Чуйкова. Фото: скриншот

В Казани ночью во время движения загорелся туристический автобус. Это произошло у дома № 69 по улице Маршала Чуйкова. Советующий фрагмент опубликован в одном из городских телеграм-каналов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о возгорание поступило в 00:46. На тот момент в салоне находился только водитель, пострадавших нет. Огонь ликвидировали в 00:54. По предварительным данным, причина состояла в нарушении правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

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