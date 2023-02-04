Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 12:12

В Татарстане 5 февраля ожидается -18 градусов и небольшие снегопады

Также в отдельных районах синоптики прогнозируют туман
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Максимальная температура воздуха в регионе ночью и утром составит от -9 до -14 градусов.

Максимальная температура воздуха в регионе ночью и утром составит от -9 до -14 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в воскресенье, 5 февраля, ожидается -18 градусов, небольшие снегопады и в отдельных районах туман. Также направление ветра прогнозируется северо-восточное умеренное.

По данным Гидрометцентра республики, максимальная температура воздуха в регионе ночью и утром составит от -9 до -14 градусов. А днем максимальная температура воздуха ожидается от -4 до -9 градусов. По прогнозам синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

Напомним, в Казани в первую декаду февраля ожидается аномальное тепло. При этом обычно начало этого месяца бывает самым холодным временем за всю зиму.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram