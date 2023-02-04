В Татарстане 5 февраля ожидается -18 градусов и небольшие снегопады

Максимальная температура воздуха в регионе ночью и утром составит от -9 до -14 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в воскресенье, 5 февраля, ожидается -18 градусов, небольшие снегопады и в отдельных районах туман. Также направление ветра прогнозируется северо-восточное умеренное.

По данным Гидрометцентра республики, максимальная температура воздуха в регионе ночью и утром составит от -9 до -14 градусов. А днем максимальная температура воздуха ожидается от -4 до -9 градусов. По прогнозам синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

Напомним, в Казани в первую декаду февраля ожидается аномальное тепло. При этом обычно начало этого месяца бывает самым холодным временем за всю зиму.

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