За сутки в Татарстане выявили 81 случай COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 38 зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 81 новый случай COVID-19, госпитализировали 38 зараженных и выписали 15 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 4 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 195 531 человек, 195 531 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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