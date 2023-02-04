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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 11:10

За сутки в Татарстане выявили 81 случай COVID-19

Вместе с тем были выписаны 15 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В то же время госпитализация потребовалась 38 зараженным.

В то же время госпитализация потребовалась 38 зараженным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 81 новый случай COVID-19, госпитализировали 38 зараженных и выписали 15 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 4 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 195 531 человек, 195 531 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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