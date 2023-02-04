Хуснуллин заявил о возможности продления платной дороги Шали-Бавлы в Татарстане

По словам Хуснуллина, государственно-частное партнерство вносит существенный вклад в развитие транспортных коридоров. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане платная автодорога Шали (М-7) - Бавлы (М-5) может быть продлена с учетом внебюджетных источников. Об этом на заседании коллегии Миндортранса республики сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, государственно-частное партнерство вносит существенный вклад в развитие транспортных коридоров. Данное решение создаст дополнительные возможности для экономического развития страны.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что проекты с участием региональных и внебюджетных средств будут и дальше поддерживаться на федеральном уровне.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал точную дату открытия движения по трассе М-12 Москва-Казань. Проехать по новой дороге можно будет уже в 2023 году.

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