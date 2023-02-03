Жителей Набережных Челнов начали прививать от клещевого энцефалита

Полный курс состоит из трёх вакцинаций. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Набережных Челнах начали вакцинировать население от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в мэрии татарстанского автограда.

До начала сезона клещей, меньше трех месяцев. Именно в феврале нужно поставить первую прививку, через месяц - вторую. Таким образом к началу сезона иммунитет будет готов к встрече с опасными переносчиками.

В поликлинике №7 имеются 2 вакцины против вирусного энцефалита «ЭнцеВир», «Клещ- Э-Вак». Вакцины идентичны по своему действию. Полный курс состоит из трёх вакцинаций. Интервал между 1 и 2 прививкой составляет месяц. Третья прививка делается через год.

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