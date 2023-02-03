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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:11

Прокуратура обнаружила нарушения безопасности на ледовых переправах в Татарстане

Речь идет о дорогах в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Мамадышском районах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Все выявленные нарушения могли привести к ДТП.

Все выявленные нарушения могли привести к ДТП.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Транспортная прокуратура Татарстана выявила нарушения безопасности на ледовых переправах в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Мамадышском районах республики.

В ходе проверки выявили скользкие подъемы на берегах при подъезде к контрольно-пропускным точкам и отсутствие предупреждающих дорожных знаков недалеко от самих переправ. Все эти нарушения могут привести к ДТП, сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Управляющих организациями, которые должны были следить за состоянием ледовых переправ, обязали исправить нарушения.

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