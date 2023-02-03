«Волга-Волга», «Дом Кукол» и «Холи» станут хедлайнерами зимнего фестиваля музыки в Казани

На фестивале выступят легендарные рок-коллективы Казани. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

С 9 по 11 февраля в Казани по адресу: улица Ямашева, 115, пройдет большой зимний фестиваль музыки от Big Twin Fest и Волга-Волга Фест. На сцене выступят легендарные рок-коллективы города, а хедлайнерами станут «Волга-Волга», «Дом Кукол» и «Холи».

На фестивале можно будет также послушать песни в исполнении групп «Кулай», «Парк Удовольствий», «Носков бэнд», «Море Дона Хуана», Game of Blades, DarkR3d, Acid Venom, ПроСвет, InNoEnd и NalieN.

Кроме того, на фестивале выступят одна из известнейших российских рок-групп «ОБЕ-РЕК», группа «Артур БЕРКУТ» с экс-вокалистом Арии и российская фолк-группа «Хмельная Ворга».

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