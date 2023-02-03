В Татарстане началась реконструкция трассы М-7 в составе маршрута Казань – Екатеринбург

На участках, где пройдут соответствующие работы, предстоит увеличить количество полос - с двух до четырех. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На участках трассы М-7 «Волга», которые входят в маршрут скоростной автомагистрали Казань – Екатеринбург, началась масштабная реконструкция. Работы идут в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана. Там сейчас идет переустройство коммуникаций, устройство водопропускных труб и земляного полотна.

- Так, к 2024 году на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном не останется пересечений в одном уровне с местными и региональными дорогами, - сказал глава Росавтодора Роман Новиков во время рабочей поездки в Татарстан.- Мы построим и реконструируем 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, которые обеспечат выезд на федеральную трассу.

По проекту также предстоит увеличить количество полос с двух до четырех, с установкой там разделительных барьеров, построить и реконструировать шесть мостов, а также 19 надземных пешеходных переходов. К слову, рабочие уже приступили к возведению мостов через реки Сюнь и Мензеля. В то же время для удобства местного населения на реконструируемых участках около сел и деревень поставят автобусные остановки с пешеходными дорожками, а также установят шумозащитные экраны.

- Протяженность маршрута Казань - Екатеринбург в границах Татарстана составит более 300 километров. В рамках транспортного коридора на участке с 861-го по 987 километра трассы М-7 «Волга» предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов, строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны и реконструкция участков трассы М-7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, - отметили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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