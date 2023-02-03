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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:52

В Казани в первую декаду февраля ожидается аномальное тепло

Температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам ученого КФУ, начало февраля обычно бывает самой холодной за всю зиму.

По словам ученого КФУ, начало февраля обычно бывает самой холодной за всю зиму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в первую декаду февраля ожидается аномальное тепло. При этом обычно начало этого месяца бывает самым холодным временем за всю зиму, сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Но в 2023 году, по словам ученого, наблюдается совершенно другая ситуация. Так, в первой декаде февраля в Казани температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы. Переведенцев объяснил это тем, что если бы на погоду оказывали влияние Сибирь и Арктика, то стояла бы стужа.

Отметим, в Казани в норме среднемесячная температура в феврале составляет -10 градусов, а среднемесячная сумма осадков - 40 миллиметров.

Напомним, в выходные, 4 и 5 февраля, республика будет находиться в области высокого атмосферного давления. В субботу снег будет еще местами идти, а вот воскресенье осадков не ожидается.

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