По словам ученого КФУ, начало февраля обычно бывает самой холодной за всю зиму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в первую декаду февраля ожидается аномальное тепло. При этом обычно начало этого месяца бывает самым холодным временем за всю зиму, сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Но в 2023 году, по словам ученого, наблюдается совершенно другая ситуация. Так, в первой декаде февраля в Казани температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы. Переведенцев объяснил это тем, что если бы на погоду оказывали влияние Сибирь и Арктика, то стояла бы стужа.

Отметим, в Казани в норме среднемесячная температура в феврале составляет -10 градусов, а среднемесячная сумма осадков - 40 миллиметров.

Напомним, в выходные, 4 и 5 февраля, республика будет находиться в области высокого атмосферного давления. В субботу снег будет еще местами идти, а вот воскресенье осадков не ожидается.

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