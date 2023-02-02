В Татарстане за минувшие сутки выявили еще 73 случая коронавируса

По состоянию на 2 февраля 2023 года в Татарстане выявили 195 374 случая коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали еще 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего с момента начала распространения коронавируса в России и по состоянию на 2 февраля 2023 года на территории Татарстана выявили 195 374 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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