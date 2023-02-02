Росреестр Татарстана подвел первые итоги реализации национальной системы пространственных данных

Благодаря НСПД в Татарстане проводятся мероприятия по формированию полного и точного реестра недвижимости. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане подвели первые итоги реализации национальной системы пространственных данных (НСПД). Работы по данной программе начались в августе 2022 года и завершатся к 2024 году, сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Благодаря данной системе в регионе проводятся мероприятия по формированию полного и точного реестра недвижимости. По итогам работы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) полностью внесены сведения о границах муниципальных образований, водных объектов, зоны затопления и подтопления.

Кроме того, на 96% имеются данные об особо охраняемых природных территориях, на 84% - о лесничествах и на 63% - о границах населенных пунктов. Еще на 38% внесены сведения о границах со смежными субъектами и на 31% - о границах территориальных зон.

Отметим, создание НСПД позволяет объединить и структурировать пространственные данные и обеспечивает их доступность. Для этого нужны полные и точные сведения в ЕГРН.

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