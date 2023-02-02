В казанских отделах по миграции появились объявления о том, что прекращена выдача загранпаспортов нового образца

Их выдачу в России временно приостановили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В казни в отделах по вопросам миграции появились объявления о том, что временно прекращена выдача загранпаспортов нового образца, которые действуют 10 лет. Так, уже подавшим заявление на его получения рекомендуют отозвать его и получить документ старого образца, который рассчитан на 5 лет.

Все дело в том, что АО «Гознак» приостановили изготовление новых биометрических загранпаспортов для граждан России в связи с необходимостью переформатирования в нем электронного носителя. Сроки возобновления выдачи этого документа нового образца пока не названы. Отметим, что получить биометрический загранпаспорт по данной причине не могут жители и других регионов России.

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