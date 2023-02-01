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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:38

В Казани установят систему видеофиксации для водителей, которые не пропускают пешеходов

Они появятся на десяти нерегулируемых переходах города
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Система видеофиксации позволит распознать водителя, который не пропускает пешехода.

Система видеофиксации позволит распознать водителя, который не пропускает пешехода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на десяти нерегулируемых переходах, то есть без светофоров, начнут устанавливать комплекс фото- и видеофиксации для выявления водителей, которые не пропускают пешеходов. Об этом в ходе совместного заседания Кабмина Татарстана и коллегии МВД республике по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

По его словам, за 2022 год в регионе с участием пешеходов произошло 950 аварий, в результате которых погибли 74 человека.

Участвующий в заседании глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что для снижения аварийности на дорогах республики необходимо рассмотреть и вариант внедрения дронов. Речь идет об устройствах, которые способны фиксировать нарушения, произошедшие в ходе выезда водителя на встречную полосу.

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