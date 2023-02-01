В Казани установят систему видеофиксации для водителей, которые не пропускают пешеходов

Система видеофиксации позволит распознать водителя, который не пропускает пешехода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на десяти нерегулируемых переходах, то есть без светофоров, начнут устанавливать комплекс фото- и видеофиксации для выявления водителей, которые не пропускают пешеходов. Об этом в ходе совместного заседания Кабмина Татарстана и коллегии МВД республике по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

По его словам, за 2022 год в регионе с участием пешеходов произошло 950 аварий, в результате которых погибли 74 человека.

Участвующий в заседании глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что для снижения аварийности на дорогах республики необходимо рассмотреть и вариант внедрения дронов. Речь идет об устройствах, которые способны фиксировать нарушения, произошедшие в ходе выезда водителя на встречную полосу.

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