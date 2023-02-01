В Казанском ТЮЗе 9 февраля состоится премьера спектакля «Гульчачак»

Фото: предоставлено пресс-службой

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева приглашает всех желающих посетить спектакль «Гульчачак» режиссера Булата Гатауллина. Представление начнется в 19.00.

В данном спектакле главными героями являются Гульчачак и жуткая ведьма. Они оказываются в театре Кариева, но не на сцене, а в совершенно неожиданном и непривычном месте. Их окружают таинственное дерево и загадочное озеро. А как только последний сотрудник театра после завершения дня покидает свое рабочее место, там начинается страшная сказка. Зрителям предлагают окунуться в мир чудес и невероятных приключений. Также главных героев ждет противостояние. А что победит в итоге - добро или зло? Об этом вы сможете узнать, посетив спектакль лично.

Отметим, режиссер данного спектакля является актером театра имени Габдуллы Кариева. Для него это работа является дебютной. Он ее уже успел представить театральным критикам в рамках XIV Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». По словам Булата, они высоко оценили его труд и старания, заявив, что такие спектакли должны существовать и создаваться новые. Гатауллин искренне надеется, что зрители по достоинству оценят его работу, и она им понравится.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram