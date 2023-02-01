Татарстан в 2022 году направил 2,5 миллиарда рублей на развитие культуры

С 2012 года выделили деньги на строительство 343 домов культуры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан в 2022 году направил 2,5 миллиарда рублей на развитие культурной инфраструктуры. Об этом на итоговой коллегии Минкульта республики сообщил глава региона Рустам Минниханов.

По его словам, развитие культуры является важнейшим ресурсом укрепления государства и гражданского общества. Так, в прошлом году все федеральные целевые показатели национального проекта были достигнуты.

Как заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в период санкций данная сфера приобретает для России особое значение. В связи с этим именно выстроенная трансляция культурных ценностей становится инструментом защиты от духовного падения.

Отметим, с 2012 года в республике построено 343 и отремонтировано 289 домов культуры.

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