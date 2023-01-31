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НовостиОбщество31 января 2023 15:55

В Казани мужчина задушил любовницу, которая грозилась рассказать об их связи его жене

Злоумышленник признался в убийстве
Рината СТРЕБКОВА
Тело женщины обнаружил ее коллега. Фото: пресс-служба следственного комитета.

Тело женщины обнаружил ее коллега. Фото: пресс-служба следственного комитета.

В Казани 36-летнего мужчину подозревают в убийстве своей любовницы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к своей 47-летней знакомой. Между ними завязался конфликт из-за того, что женщина пообещала рассказать об их связи супруге мужчины. В результате тот набросился на любовницу и задушил ее.

Тело жертвы обнаружил ее коллега по работе, отреагировав на то, что та долго не выходила на связь. Злоумышленника задержали. Он во всем сознался. Теперь ему предстоит ответить за убийство. Пока же его заключили под стражу.

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