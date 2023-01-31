Глава Перми назвал Казань перспективным партнером для его города

Сотрудники казанской мэрии поделились своим положительным опытом в сфере ЖКХ, благоустройства города и бережного отношения к бездомным животным. Фото: Мэрия Казани

Глава Перми Алексей Демкин подвел итог визиту чиновников в Казань для совместного обмена опытом. Мероприятие, состоявшееся в Ратуше, оказалось плодотворным - об этом сказали, как гости, так и казанские чиновники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана, сотрудники казанской администрации поделились своим положительным опытом в сфере ЖКХ, благоустройства города и бережного отношения к бездомным животным.

По словам главы Перми Алексея Демкина, Казань является перспективным партнером для города. Он отметил, что Казань, как и Пермь, являются важными промышленными городами страны и должны наращивать сотрудничество. Кроме того, Демкин пригласил делегацию казанской мэрии с ответным визитом. Тем более, что и повод подходящий. В этом году Перми исполняется 300 лет.

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