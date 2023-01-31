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НовостиОбщество31 января 2023 13:36

В Татарстане провели лесовосстановление на площади более 3,6 тысячи гектаров

Леса в республике сейчас занимают площадь более 1,2 миллиона гектаров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По состоянию на конец января леса Татарстана занимают более 1,2 миллиона гектаров.

По состоянию на конец января леса Татарстана занимают более 1,2 миллиона гектаров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Татарстане в рамках национального проекта «Экология» провели лесовосстановительные работы на площади 3 619 гектаров, в том числе высадку деревьев, где раньше когда-то были, на площади 1 412 гектаров. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров.

По его словам, важным показателем является отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Планировалось, что в 2022 году этот значение составит 83,4%, однако он достиг 154%.

Кроме того, в 2022 году провели мероприятия по поливу и восстановлению почвы на площади свыше 13 500 гектаров. Весной и осенью лесные культуры дополнили на площади 5 100 гектаров.

В итоге, по состоянию на конец января 2023 года леса Татарстана занимают более 1,2 миллиона гектаров.

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