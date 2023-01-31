В Татарстане провели лесовосстановление на площади более 3,6 тысячи гектаров

По состоянию на конец января леса Татарстана занимают более 1,2 миллиона гектаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Татарстане в рамках национального проекта «Экология» провели лесовосстановительные работы на площади 3 619 гектаров, в том числе высадку деревьев, где раньше когда-то были, на площади 1 412 гектаров. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров.

По его словам, важным показателем является отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Планировалось, что в 2022 году этот значение составит 83,4%, однако он достиг 154%.

Кроме того, в 2022 году провели мероприятия по поливу и восстановлению почвы на площади свыше 13 500 гектаров. Весной и осенью лесные культуры дополнили на площади 5 100 гектаров.

В итоге, по состоянию на конец января 2023 года леса Татарстана занимают более 1,2 миллиона гектаров.

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