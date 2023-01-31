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НовостиОбщество31 января 2023 12:46

С 1 сентября в Казанском медуниверситете появится курс военной хирургии

Обучение будут проходить все врачи и провизоры, получающие высшее образование
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Вопрос об открытии военной кафедры в вузе пока находится на стадии обсуждения

Вопрос об открытии военной кафедры в вузе пока находится на стадии обсуждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в Казанском государственном медицинском университете в программу обучения внедрят курс по направлению военная хирургия и терапия. Об этом на пресс-конференции рассказал ректор КГМУ Алексей Созинов.

Программа по модулю военной хирургии и терапии в полевых условиях находится на разработке. При этом соответствующие документы уже подготовили. Планируется, что с нового учебного года этот модуль будет включен в подготовку врачей и провизоров, получающих высшее образование.

При всем этом, по словам Созонова, вопрос об открытии военной кафедры в КГМУ пока все еще находится на стадии обсуждения. Но тем не менее вопрос о такой подготовке медиков считается уже практически решенным.

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