С 1 февраля в Татарстане запрещается рыбалка на реке Меша

Ограничения вводятся для создания устойчивой популяции водной живности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 февраля до 15 апреля запрещается промысловая и любительская рыбалка на реке Меша. Ограничения вводятся для создания устойчивой популяции водной живности. Об этом сообщает республиканский telegram-канал портала Объясняем.РФ.

Так, рыбалка запрещена у сел Карадули, Нармонка, Курманаково, Атабаево, Татарские Саралы, Сингели, Ташкирмень, поселка Русские Саралы, деревни Тангачи и Лаишево.

За несоблюдение требований физлица могут получить штраф от 3 до 4 тысяч. Должностным лицам грозит от 15 до 20 тысяч рублей, а юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей. При выявлении нарушения конфискуют орудия лова и выловленную рыбу.

Схема ограничений на карте. Фото: telegram-канал Объясняем.Татарстан

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