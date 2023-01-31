В Набережных Челнах суд отказал в возврате денег, вложенных в организацию с признаками финансовой пирамиды

Женщина инвестировала 900 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Передала знакомому 900 тысяч рублей, чтобы их перевели в евро и вложили в компанию Hermes Finance Limited, которая, к слову, по данным ЦБ имеет все признаки финансовой пирамиды. При этом жительница Набережных Челнов решила обезопасить себя, отдала деньги только под расписку. Произошло это еще в мае 2021 года. В дальнейшем перестав получать обещанный навар с инвестиций, а также из-за невозможности вывода денег со счета в личном кабинете, женщина решила вернуться свое через суд. Тем более, что расписка о займе у нее на руках. Ее она и приложила к соответствующему иску.

Его рассмотрел суд Набережных Челнов, который на основании российского законодательства пришел к интересному выводу.

- Ответчик пояснил, что участвует в инвестировании в компанию Hermes Finance Limited, а истец, зная об этом, попросила заключить и с ней подобный договор и помочь вложить туда деньги. Из представленной расписки буквально следует, что деньги ответчиком получены не в долг, а с целью вклада в Hermes Finance Limited, что и было сделано, - сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

На основании всего этого женщине отказали в возврате денег. Правда, данное решение пока еще не вступило в законную силу.

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