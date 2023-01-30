В Йошкар-ОЛе на две недели перекрыли движение на улице Волкова

Движение перекрыли уже в 8.00 30 января и не откроют раньше 20.00 13 февраля. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Автомобилистов Йошкар-Олы просят быть внимательными. В столице Марий Эл вновь перекрыли дорогу для движения транспорта. На сей раз для проезда закрыт участок улицы Волкова от улицы Чехова до улицы Пролетарской.

Движение перекрыли уже в 8.00 30 января и не откроют раньше 20.00 13 февраля. Причиной перекрытия дороги стал ремонт тепловой сети.

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