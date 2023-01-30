Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 16:22

В Йошкар-ОЛе на две недели перекрыли движение на улице Волкова

Причина - ремонтные работы
Рината СТРЕБКОВА
Движение перекрыли уже в 8.00 30 января и не откроют раньше 20.00 13 февраля.

Движение перекрыли уже в 8.00 30 января и не откроют раньше 20.00 13 февраля.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Автомобилистов Йошкар-Олы просят быть внимательными. В столице Марий Эл вновь перекрыли дорогу для движения транспорта. На сей раз для проезда закрыт участок улицы Волкова от улицы Чехова до улицы Пролетарской.

Движение перекрыли уже в 8.00 30 января и не откроют раньше 20.00 13 февраля. Причиной перекрытия дороги стал ремонт тепловой сети.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram