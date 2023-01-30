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НовостиПроисшествия30 января 2023 15:11

В Казани женщину избили и ограбили в баре

Она распивала спиртное в компании мужчин, один из которых и оказался злоумышленником
Рината СТРЕБКОВА
Мужчину заключили под стражу.

Мужчину заключили под стражу.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани посетительницу бара избили и ограбили после распития спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным ведомства, жертвой стала 52-летняя жительница столицы Татарстана. Она отдыхала в компании малознакомых людей, среди которых и нашелся похититель.

Злоумышленник избил женщину и украл золотые изделия, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей. Полицейским удалось оперативно выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний житель Казани. Мужчину заключили под стражу.

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