В Казани женщину избили и ограбили в баре

Мужчину заключили под стражу. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани посетительницу бара избили и ограбили после распития спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным ведомства, жертвой стала 52-летняя жительница столицы Татарстана. Она отдыхала в компании малознакомых людей, среди которых и нашелся похититель.

Злоумышленник избил женщину и украл золотые изделия, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей. Полицейским удалось оперативно выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний житель Казани. Мужчину заключили под стражу.

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