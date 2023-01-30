В Марий Эл на дороге перевернулся микроавтобус №666 «Чебоксары - Йошкар-Ола»

Маршрутку удалось поставить обратно на колеса. Фото: прокуратура Марий Эл

В этот понедельник, 30 января, на 27 километре дороги «Вятка» вблизи поселка Сидельниково Звениговского района произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса №666 «Чебоксары - Йошкар-Ола». Следуя по маршруту его водитель, видимо, не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся на бок. О пострадавших в этом происшествии официально пока не сообщается.

Тем не менее, по факту аварии уже проводится прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства вместе с госавтоинспекторами разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает прокуратура Марий Эл.

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