В Казани прокуратура требует наказать ответственных за вывоз мусора в ночное время

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО нарушили требование закона о тишине. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на ночной вывоз мусора и нарушение тишины, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в ноябре 2022 года региональный оператор по обращению с ТКО вывозил отходы ночью. Речь идет об участке возле дома №4б по Оренбургскому тракту. В связи с этим работники данной организации нарушили требование закона о тишине.

- В адрес руководителя внесено представление об устранении причин и условий допущенных нарушений, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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