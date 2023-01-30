Гидрометцентр Татарстана рассказал о потеплении на 31 января

По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 января, днем столбик термометра покажет от +1 до -4 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике 31 января потеплеет до плюсовой температуры. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами мороси, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, по прогнозам синоптиков, в этот вторник ночью температура воздуха будет в пределах от -4 до -9 градусов, а днем столбики термометров покажут от +1 до -4 градусов. В некоторых районах пройдет снег, а ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

В среду, 1 февраля, ночью и днем ожидается от -2 до -7 градусов. В ночное время суток прогнозируется снег, но в дневное время осадки прекратятся.

В четверг, 2 февраля, ночью и утром температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, при прояснениях дело дойдет до -20 градусов, днем - от -5 до -10 градусов. Осадки в этот день маловероятны.

В пятницу и субботу (3 и 4 февраля) ночью ожидается от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -15 градусов, а днем прогнозируют от -2 до -7 градусов. В республике сохранится пасмурная погода со снегом.

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