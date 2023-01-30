В Набережных Челнах под окнами высотки нашли тело 13-летней школьницы

По данному факту собираются провести доследственную проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

29 января в Набережных Челнах местные жители под окнами одной из высоток 65 комплекса обнаружили тело подростка. Прибывшие не место происшествия правоохранители установили, что погибшая – 13-летняя школьница. Девочка зашла в дом, в котором живет ее родственника. По предварительны данным, его не было в квартире, и она решила подождать на 17 этаже, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, по факту гибели подростка собираются провести доследственную проверку.

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